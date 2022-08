Alkoholtest zeigt: Autofahrer mit 1,24 Promille am Steuer

Bei Verkehrskontrollen in Gablingen entdecken die Beamten mehrere alkoholisierte Autofahrer.

In Gablingen wurde am Samstagabend gegen 19.35 Uhr ein Autofahrer von der Polizei angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten der Polizei zufolge Alkoholgeruch beim Fahrer fest.

Gleich zwei Fälle von Alkohol am Steuer in Gablingen

Der in der Folge gemachte Test ergab: Der Fahrer hatte einen Alkoholpegel von 1,24 Promille. Die Fahrt endete somit jäh mit einem sichergestellten Führerschein. Außerdem muss der betrunkene Autofahrer mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Ein weiterer Fall von Alkohol am Steuer wurde von der Polizei in Gablingen am Sonntagmorgen entdeckt. Gegen 4.30 Uhr wurde bei einer Kontrolle auch hier Alkoholgeruch beim Autofahrer festgestellt. Der Verdacht bestätigte sich, der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Auch hier drohen dem Fahrer nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. (mom)