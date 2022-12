Ausfälle und Verspätungen auf Zugstrecke Augsburg – Donauwörth

Eine defekte Weiche in Gablingen hat am Donnerstagmorgen Folgen für viele Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Sie wurden auf Ersatzverkehr umgeleitet.

Ein Defekt an einer Weiche in Gablingen hat am Donnerstagmorgen für Verspätungen und Ausfälle von Zügen gesorgt. Wie die Bahn mitteilt, ist die Reparatur der Weiche inzwischen beendet. Die Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg sei somit wieder befahrbar.

Bis sich alles normalisiert, kann es laut Auskunft der Bahn in der nächsten Zeit jedoch noch zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten und eventuell auch zu einzelnen Teilausfällen auf der Strecke kommen. Der Schienenersatzverkehr wird eingestellt. Die Störung an der Weiche hatte am Donnerstag dafür gesorgt, dass viele Pendler und auch Schülerinnen und Schüler am Bahnsteig warten mussten. (AZ)