Autofahrerin nimmt einem Rennradfahrer bei Gablingen die Vorfahrt

Ein 49-Jähriger ist am Donnerstagmittag auf dem Radweg von Gablingen in Richtung Achsheim unterwegs. Beim Abbiegen achtet eine Autofahrerin nicht auf die Vorfahrt und stößt mit ihm zusammen.

Mit einem Rennradfahrer ist eine 42-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstag in Gablingen zusammengestoßen. Der 49-Jährige kam bei der Kollision zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der Radler sei laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Kreisstraße von Gablingen in Richtung Achsheim unterwegs gewesen. Aus der Einmündung zur A 15 bog zur gleichen Zeit die 42-Jährige mit ihrem Auto nach links in Richtung Achsheim ein. Dabei übersah sie den Radfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 49-Jährige zog sich bei dem darauffolgenden Sturz Prellungen an der rechten Körperseite zu. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro. (thia)