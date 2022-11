Gablingen

19:30 Uhr

Baumarkt statt Edeka? Gablinger Gemeinderäte sind dagegen

Zieht in das alte Edeka-Gebäude in Gablingen bald ein Sonderpreis-Baumarkt ein?

Plus Während in Gablingen noch über einen neuen Edeka-Markt verhandelt wird, ist eine Lösung für das alte Supermarktgebäude gefunden. Doch die stößt auf Ablehnung im Rat.

Von Gerald Lindner

Der frühere Edeka-Lebensmittelmarkt in Gablingen ist seit September 2021 geschlossen. Seitdem wurde kein Ersatz für den einzigen Komplettversorger der Gemeinde gefunden. Das Unternehmen hat aber betont, dass es an einem neuen, modernen Markt in Gablingen weiterhin interessiert ist. Indessen ist eine Nachnutzung für das leer stehende Supermarktgebäude gefunden. Dagegen regt sich aber Widerstand im Gemeinderat.

