Gablingen

vor 34 Min.

Bekommt Gablingen gleich zwei Glasfasernetze?

Plus Zuerst gab's kaum Interesse an einem Glasfasernetz in Gablingen. Nun gibt's gleich zwei Unternehmen, die es betreiben wollen. Und das ist problematisch.

Von Andreas Alt

Zuerst kamen nur mit Mühe und Not genügend Interessenten zusammen, damit in Gablingen ein Glasfasernetz kostenlos eingerichtet wird. Nun wollen mit der Deutschen Glasfaser und der Telekom gleich zwei Unternehmen die Kabel verlegen. Warum dies in der Gemeinde nicht so gern gesehen wird.

