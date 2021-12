Bekommt Gablingen jetzt gleich zwei Glasfasernetze?

Plus Monate hat es gedauert, bis sich in der Gemeinde Gablingen genügend Interessenten für einen Glasfaseranschluss fanden. Nun tritt plötzlich ein neuer Anbieter auf den Plan.

Monatelang warben die M-net und die Deutsche Glasfaser um Gablinger Haushalte, die einen Glasfaseranschluss bei ihnen buchen sollten. Mindestens 40 Prozent der Haushalte mussten einen Vertrag abschließen, dann würden die Kabel kostenlos verlegt. Im November war es schließlich so weit. Die beiden Unternehmen wollen im neuen Jahr starten. Doch nun kommt plötzlich ein Mitbewerber auf den Plan, der zunächst nicht in Gablingen aktiv sein wollte.