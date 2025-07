Bürgerversammlungen finden statt

Die Bürgerversammlungen in Gablingen für Gablingen-Ort, Ortsteile Siedlung und Holzhausen findet am Dienstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Gablingen, Holzhauser Weg 5, statt. Für den Ortsteil Lützelburg ist die Bürgerversammlung am Mittwoch, 23. Juli, um 19.30 Uhr im Saal des Theaterheimes Lützelburg, Am Sportplatz 15. Bürgermeisterin Karina Ruf wird einen allgemeinen Bericht vorstellen, der Kämmerer die Gemeindefinanzen behandeln. Außerdem wird über eingegangene Anfragen und Empfehlungen beraten. (AZ)

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis