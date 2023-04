Busfahrer biegt in Gablingen falsch ab und bleibt stecken

Ein Busfahrer biegt am Sonntag zu früh ab und landet in einem Feldweg. Der Versuch, wieder auf die Straße misslingt und zieht eine aufwendige Bergungsaktion nach sich.

Falsch abgebogen ist ein Busfahrer am Sonntag in Gablingen. Der kleine Fehler hatte allerdings fatale Folgen.

Der 64-Jährige wollte laut Polizei gegen 20.50 Uhr von der Kreisstraße A5 nach rechts in die Kreisstraße A8 einbiegen. Irrtümlich fuhr er aber bereits kurz vor der Abzweigung nach rechts in einen Feldweg ein. Beim Versuch, rückwärts wieder auszufahren, touchierte er zunächst einen Telefonmast und blieb schließlich mit dem hinteren rechten Reifen in einem Graben stecken.

Der Omnibus musste mit einem Autokran wieder auf die Straße gezogen werden. Für die Bergungsaktion musste diese rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. (thia)