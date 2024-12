Am Samstag, 21. Dezember, findet ab 19 Uhr das Christbaumschießen in den Grünholderstuben für alle Mitglieder statt. Jeder, der ein Geschenk im Wert von ca. zehn Euro mitbringt, kann daran teilnehmen. Geschossen wird auf Christbaumkugeln am extra aufgestellten Weihnachtbaum. (AZ)