Der Hafnerbauer in Gablingen verrät Rezept: Kartoffelspieße vom Grill

Plus Familie Rotter baut in Gablingen Bio-Kartoffeln an. Gedreht und aufgespießt kommen sie bei den Rotters im Sommer auf den Grill. Ein einfaches Rezept für alle Grillfans.

Von Steffi Brand

Der Hafnerbauer ist für Kartoffeln bekannt, die von Familie Rotter nach Bioland-Richtlinien in Gablingen angebaut werden. Weil die Vorkeimphase perfektioniert wurde, gibt es in Gablingen schon ganz früh im Jahr Frühkartoffeln. Wenn Familie Rotter fleischlos grillt, legt sie gerne ihre eigenen Frühkartoffeln auf den Grill. Stefanie Rotter verrät ihr simples und leckeres Rezept für Spiral-Frühkartoffeln.

Um die Spiral-Frühkartoffeln als Grillbeilage zu servieren, nimmt Stefanie Rotter vier festkochende, mittelgroße Frühkartoffeln. Da diese nach Bioland-Richtlinien angebaut werden, muss sie ihre Kartoffeln nicht schälen, sondern bürstet sie nur ab und kocht sie vor. Vorsichtig spießt sie die vorgekochten Frühkartoffeln auf. Dafür benötigt sie einen Holz-Schaschlik-Spieß.

