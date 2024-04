Gablingen

Der Lützelburger Wasserturm wird aus dem Dornröschenschlaf geholt

Plus Der Lützelburger Wasserturm kann eine verblüffende Geschichte erzählen. Und auch in Zukunft ist einiges für das markante Bauwerk geplant.

Von Patrick Oppenauer

"Wenn ich erzähle, dass die Leute hier im Dorf bis nach dem zweiten Weltkrieg keinen Wasseranschluss hatten, da bekommen die Kinder große Augen", schildert Jana Kuchenbaur, Mitglied der Fotofreunde des TSV Lützelburg, das spannende Detail aus der Dorfhistorie. Schon seit langem beschäftigt sie sich mit dem alten Wasserturm. Als er 1951 errichtet wurde, sei Lützelburg so arm gewesen, dass es sich nicht leisten konnte, den Bau eines Rohrsystems in Auftrag zu geben, führt Kuchenbaur aus. Stattdessen hätten die Einwohner selbst die Leitungen vom Turm bis ins Dorf und zu ihren Häusern gegraben.

Lützelburger Wasserturm: Vom Fotomodell zum Renovierungsobjekt

In den Jahrzehnten danach geriet das 16 Meter hohe Bauwerk ein wenig in Vergessenheit, bis es von den Fotofreunden als idyllisches Postkartenmotiv wiederentdeckt wurde. Hier kam ihnen auch die Idee, den Turm zu renovieren. "Um die benötigten Materialien zu finanzieren, bieten wir unsere Postkarten im Lützelburger Lädle an", so Kuchenbaur.

