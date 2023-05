Der Vorstand des Sportvereins Gablingen ist wieder komplett

In der Jahreshauptversammlung ist es dem SV Gablingen (SVG) gelungen, das Vorstandsteam wieder zu komplettieren. Doch das war nicht alles.

Mit vollständigem Vorstand kann der SV Gablingen in die Zukunft gehen: Nach dem Ausscheiden von Bernhard Schöppl und Markus Hoffmann vor einem Jahr wurden jetzt mit Nadine Roßberg und Stefan Schwarz die vakanten Positionen wieder besetzt. Nadine Roßberg kümmert sich um die Vereinsverwaltung und Stefan Schwarz ist der Abteilungsleiter Fußball. Weiterhin im Vorstandsteam bis zur nächsten Wahl sind der Vorsitzende Hasan Anac sowie Helmut Plöckl und Walter Trettwer.

Mit Else Fröhlich hatte der Verein nur noch ein Ehrenmitglied. In der Versammlung wurde vier weiteren Mitgliedern die Ehrenmitgliedschaft verliehen: Silvia Pabst, Werner Förg, Markus Hoffmann und Bernhard Schöppl. In einer Laudatio zählte Hasan Anac die besonderen Verdienste dieser Personen für den Verein auf.

Martin Kerner ist 70 Jahre im Gablinger Sportverein

Ein weiterer Höhepunkt in der Veranstaltung war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Spitzenreiter ist Martin Kerner mit 70 Jahren Vereinstreue. Stolze 65 Jahre ist bereits Adolf Zogler im Verein und 55 Jahre sind es bei Else Fröhlich, Juliane Schaller und Georg Stegmüller. Weitere Mitglieder wurden für 50, 40 und 25 Jahre Vereinstreue geehrt.

„Corona hat uns nicht mehr im Griff und das ist gut so!“, sagte Hasan Anac in seinem Bericht. Der SVG hat die schwierige Situation gut überstanden und die Mitglieder über die verschiedenen Kommunikationskanäle stets auf dem Laufenden gehalten. Es sind nur wenige Personen ausgetreten und zum 1. Januar hatte der Verein wieder 882 Mitglieder. Wichtig ist dem SVG die Digitalisierung, um immer „am Ball“ zu bleiben. Neben einer modernen Webseite ist der SVG auch in Social Media auf vielen Kanälen vertreten und hat eine eigene SVG-App. So können Mitglieder und Interessierte über Aktivitäten und besondere Ereignisse schnell informiert werden. Auch in der Vereinsverwaltung schreitet die Digitalisierung fort. Hasan Anac berichtete über einen nach wie vor zufriedenstellenden Kassenstand. Die Abteilungsleitenden berichteten über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Bürgermeisterin Karina Ruf wies auf die großzügigen Zuschüsse der Gemeinde an den Verein hin und informierte über den aktuellen Sachstand bei dem Wasserschaden in der Mehrzweckhalle. Nach einer Trocknungszeit wird die Halle voraussichtlich in zwei bis drei Monaten wieder voll zur Verfügung stehen. Sie freut sich, dass der Landkreislauf heuer am 16. Juli im Gemeindegebiet stattfindet und sich neben dem Hauptorganisator TSV Lützelburg auch der SVG an der Bewirtung beteiligt. (AZ)

