Gablingen/Deubach

12:00 Uhr

So geht es den Deubachern und Gablingern ohne Fasching

Plus Normalerweise wäre am Faschingsdienstag in Deubach und Gablingen großer Umzug und Partylaune. Wie geht es den Bewohnern in diesen so anderen Zeiten?

Von Moritz Winkler

Wer in diesen Tagen durch Gablingen und Deubach läuft, wird sich verwundert die Augen reiben. Eigentlich sind beide Orte aus dem Landkreis Augsburg als echte Faschingshochburgen bekannt. Jahr für Jahr zieht es Menschen aus der gesamten Region dorthin, um die Umzüge der Narren zu bewundern. Doch auch in diesem Jahr fällt das bunte Treiben coronabedingt flach. Wie gehen die Einwohner damit um? Eine Umfrage unserer Redaktion zeichnet ein gemischtes Bild.

