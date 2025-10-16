Die Lesung von Krimiautorin Nicola Förg in Gablingen machte Lust auf mehr

Mit viel Charme, Humor und einer gehörigen Portion Selbstironie präsentierte Nicola Förg in Gabligen ihr neuestes Buch. Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in der Pfarrbücherei folgten gebannt den kurzweiligen Ausschnitten aus ihrem aktuellen Krimi „Die verdammten Weiber“. In ihm stellt sie einmal mehr ihr Talent für pointierte Dialoge und gesellschaftlich relevante Themen unter Beweis. Neben spannenden Einblicken in ihre Arbeit gewährte die Autorin auch einen Blick hinter die Kulissen des Schriftstelleralltags – stets mit einem Augenzwinkern. Begleitet von herzlichem Lachen und anhaltendem Applaus verging der Abend wie im Flug. Ermöglicht wurde die Veranstaltung unter anderem durch eine großzügige Spende des Frauenbundes Gablingen. (AZ)
