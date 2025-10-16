Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Gablingen : Die Lesung von Krimiautorin Nicola Förg in Gablingen machte Lust auf mehr

Gablingen

Die Lesung von Krimiautorin Nicola Förg in Gablingen machte Lust auf mehr

Die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer konnten dabei auch hinter die Kulissen schauen.
    • |
    • |
    • |
    „Der Buchladen Gersthofen“ hatte einen Büchertisch aufgebaut. Am Ende konnten die Besucher ihre Bücher von Autorin Nicola Förg signieren lassen.
    „Der Buchladen Gersthofen“ hatte einen Büchertisch aufgebaut. Am Ende konnten die Besucher ihre Bücher von Autorin Nicola Förg signieren lassen. Foto: Pfarrbücherei Gablingen

    Mit viel Charme, Humor und einer gehörigen Portion Selbstironie präsentierte Nicola Förg in Gabligen ihr neuestes Buch. Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in der Pfarrbücherei folgten gebannt den kurzweiligen Ausschnitten aus ihrem aktuellen Krimi „Die verdammten Weiber“. In ihm stellt sie einmal mehr ihr Talent für pointierte Dialoge und gesellschaftlich relevante Themen unter Beweis. Neben spannenden Einblicken in ihre Arbeit gewährte die Autorin auch einen Blick hinter die Kulissen des Schriftstelleralltags – stets mit einem Augenzwinkern. Begleitet von herzlichem Lachen und anhaltendem Applaus verging der Abend wie im Flug. Ermöglicht wurde die Veranstaltung unter anderem durch eine großzügige Spende des Frauenbundes Gablingen. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden