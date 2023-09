Die „Martinstüre“ an der Gablinger Pfarrkirche wird eingeweiht

Das Eingangsportal der Gablinger Pfarrkirche St. Martin wurde neu gestaltet. Im Oktober wird die „Martinstüre“ dann feierlich eingeweiht.

Es ist soweit: Die neue Eingangstüre zur katholischen Pfarrkirche St. Martin in Gablingen wird eingeweiht. Dank zahlreicher Spenden konnte das Eingangsportal neu gestaltet werden. Der künstlerische Entwurf und die Schnitzarbeiten stammen von Michael Vogler, einem Bildhauer aus Immenstadt.

In sechs Bildern hat der Künstler Situationen aus dem Leben des heiligen Martin dargestellt. Neben der bekannten „Mantelteilung“ werden unter anderem „Martins Macht über Naturgewalten“, sowie „Martins Totenerweckung“ dargestellt. Die Schnitzkunstwerke wurden fachmännisch vom Gablinger Schreinermeister Karl Dempf in die Eingangstüre zur Pfarrkirche eingearbeitet. Die Beschreibungen der einzelnen Darstellungen können aus dem Aushang in der Kirche neben dem Eingangsportal entnommen werden.

Die Einweihungsfeier beginnt am Samstag, 14. Oktober, ab 15 Uhr im Pfarrheim mit einem Kaffeenachmittag, organisiert von Mitgliedern des Kirchenchores und des Pfarrgemeinderates, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor mit Volksliedern und Schlagern. Die Einweihung findet im Rahmen des Gottesdienstes um 18 Uhr mit einer Messe von Josef Rheinberger statt. (AZ)