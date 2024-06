Gablingen

vor 17 Min.

Dieb bricht in Gablinger Metzgerei ein

Ein Unbekannter dringt in Gablingen in eine Metzgerei ein. Dort stiehlt er eine geringe Menge an Bargeld.

Ein bislang noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Einbruch in einer Gablinger Metzgerei verübt. Laut Polizeibericht brach der Dieb ein Fenster des Gebäudes auf und verschaffte sich so Zutritt. In der Metzgerei durchsuchte er die Schubladen und stahl eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich. (AZ)

