Eine Rockband träumt den Sommernachtstraum

Button Rouge aus der Region Augsburg begeistert mit eigenem Material und setzt auf Interaktion mit dem Publikum. Am 25. November sind sie im Bombig zu erleben.

„Wir sind nicht die Band, die seit der Schule zusammenspielt“, lacht Sängerin Isy Graf. Als man im Jahr 2018 beim Musikerstammtisch im alten Bombig die ersten Kontakte knüpfte, hat noch keiner gewusst, was die anderen können. Nachdem einer der Gitarristen an einer Handverletzung laborierte und die Sängerin auf einer mehrwöchigen Motorradtour unterwegs war, dauerte es fast noch ein Jahr, bis es zur Bandgründung kam. Seitdem macht ein kunterbunter Haufen unter dem Namen „Button Rouge“ die Bühnen in Süddeutschland unsicher.

Die beiden Gitarristen Stefan Martens aus Gablingen und Martin Schilling aus Wertingen, Bassist Florian Malik aus Bachern, Schlagzeuger Sacha Beck aus Thannhausen und die aus Inningen stammende Sängerin Isy Graf, die mittlerweile in Hermaringen lebt.

Obwohl in alle Himmelsrichtungen verstreut, bezeichnen sich Button Rouge als Augsburger Band. Regelmäßig trifft man sich einmal in der Woche in Königsbrunn zur Probe. „Die Fahrt nach Königsbrunn nehmen wir gerne in Kauf, weil wir da im Gegensatz zu unserem früheren Proberaum auf dem Reese-Gelände die Instrumente und das Equipment nicht bis in den vierten Stock tragen müssen“, sagt Stefan Martens. Der Familienvater, der vom Bodensee stammt, lebt seit 23 Jahren im Augsburger Raum und seit geraumer Zeit in Gablingen. „Ich genieße es, an der Schmutter entlangzulaufen“, sagt der Hydrogeologe, der wie alle anderen Bandmitglieder einem Beruf nachgeht. Beim Steuerberater, in der Logistik oder bei den Stadtwerken. „So viel zu Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll“, lacht Martens. Musik ist ihr Hobby.

Gitarrist Stefan Martens und Sängerin Isy Graf von Button Rouge haben immer Spaß mit ihrem Publikum. Foto: Oliver Reiser

Sängerin Isy ist Maschinenbauingenieurin

Auch für Sängerin Isy, im normalen Leben Maschinenbauingenieurin. Die quirlige 28-Jährige ist das jüngste Mitglied der Band. Das Älteste ist Ende 50. „Der Altersunterschied ist ziemlich groß“, sagt Isy Graf, „deshalb wird unsere Musik von unterschiedlichen Prägungen und Neigungen beeinflusst. Überwiegend Rock, aber auch Funk, bis zu Stevie Wonder. Oder auch härter. Eine Musikrichtung ist nicht festgeschrieben.“

Button Rouge ist eine Liveband. „Wir wollen Spaß haben mit dem Publikum“, sagt Isy, „aber trotzdem steht der künstlerische Anspruch im Vordergrund.“ Im Herbst 2020 wurde die EP „Live Sessions“ veröffentlicht, auf der fünf Tracks live im Proberaum aufgenommen und auf eine digitale Nachbearbeitung verzichtet wurde, um die Livequalitäten der Band in den Vordergrund zu stellen. Die EP erschien auf allen gängigen Online-Plattformen. Im Frühjahr 2021 wurde die EP „Unplugged“ mit akustischen Stücken veröffentlicht. Durch eine spontane Idee in einem Radiointerview entstand der Song „Locomotive Rock“, bei dem Sängerin Isy ein Megafon benutzt. Im Januar 2023 haben Button Rouge den Song „Psychic War“ aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine veröffentlicht.

links Bandmama Stefan Martens, Frontfrau Isy, hinten am Schlagzeug Andy, Flo mit Capi und rechts Martin Foto: Helga Mohm

Die Band hat 15 bis 25 Auftritte im Jahr

Button Rouge spielen nur eigenes Material. „Dafür läuft es erschreckend gut“, lacht Stefan Martens. 15 bis 25 Auftritte hat die Band im Jahr. „Darüber hinaus wird es stressig, weil wir ja alle Familie und Beruf haben“, sagt Martens, der grundsätzlich das Sterben der Clubs und den Rückgang beim Publikum beklagt: „Die Jugendlichen sitzen vor dem Rechner, die Älteren auf dem Sofa.“

Bei Button Rouge ist der Zulauf enorm. Die fünf Musiker scheinen mit groovenden Rhythmen, harten Gitarrenriffs und der unvergleichbaren Stimme ihrer Powerfrontfrau, die eine emotionale Bindung zu den Zuhörern aufbaut, einen Nerv getroffen zu haben. „Mit eigenem Material die Leute zum Mitsingen zu animieren, ist eine ganz andere Hausnummer, als einen Song zu covern, den jeder kennt“, freut sich Isy. Bei Interaktionen mit dem Publikum habe man aber auch schon viel Lehrgeld gezahlt.

Am 25. November kehren Button Rouge nun wieder einmal zu ihren Wurzeln zurück. Sie treten zwar nicht im alten Bombig, das mittlerweile abgerissen ist, sondern im neuen Bombig auf. Auf dieses Heimspiel, das letzte Konzert im Jahr 2023, freuen sie sich schon ganz besonders, ein weiteres Heimspiel hätten sie gerne. „Bei den Augsburger Sommernächten aufzutreten, wäre ein Traum“, sagt Stefan Martens.

Am 5. April sind Button Rouge dann noch einmal im Bob's in Oberhausen zu erleben. Auch da gilt. „Wir sind wir. Wir verkleiden uns nicht“, lässt Sängerin Isy wissen. „Jeder darf zum Auftritt anziehen, was er will. Nur irgendetwas Rotes sollte dabei sein.“ Passend zum Thema fällt Stefan Martens, der sich auch bei den Klinikbarden engagiert, während des Interviews ein rotes Plektrum aus der Tasche.

