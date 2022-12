Gablingen

vor 16 Min.

Es bleibt dabei: Gablingen bekommt 2023 ein zweites Glasfasernetz

Das eine Glasfasernetz in Gablingen ist nahezu vollständig verlegt. Im Jahr 2023 sollen die Straßen und Gehwege für ein zweites aufgerissen werden.

Plus Zwei Unternehmen wollen in Gablingen jeweils ein Glasfasernetz errichten. Darin wird sich auch in Zukunft wohl nichts ändern, fürchtet die Bürgermeisterin.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Monatelange Bauarbeiten haben die Bürgerinnen und Bürger Gablingens hinnehmen müssen: Das BREKO-Mitgliedsunternehmen Deutsche Glasfaser hat im Ort ein Glasfasernetz errichtet und dafür die Straßen und Gehwege aufgerissen. Die Konkurrentin Telekom, die ursprünglich nicht vor 2030 in Gablingen einsteigen wollte, will nun doch schon 2023 ein eigenes Netz bauen. Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf sieht durch die erneuten Bauarbeiten weitere Belastungen auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen