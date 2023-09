Fahrer eines Transporters übersieht in Gablingen geparkten Lieferwagen

In Gablingen übersieht der Fahrer eines Transporter einen geparkten Lieferwagen. Der Schaden nach dem Zusammenprall liegt bei 20.000 Euro.

Am Montagmorgen hat der Fahrer eines Transporters in Gablingen einen geparkten Lieferwagen übersehen. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-jährige Handwerker auf der Bahnhofstraße Richtung Osten unterwegs. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er einen Lieferwagen, der am Fahrbahnrand geparkt worden war. Der Transporter prallte ins Heck des Lieferwagens, der dadurch leicht den Gehweg geschoben wurde.

Sowohl der Fahrer des Transporters als auch der 23-jährige Beifahrer verletzten sich leicht. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 20.000 Euro. (jly)

Lesen Sie dazu auch