Besser konnten die Bedingungen nicht sein: Strahlender Sonnenschein sorgte für tausende Zuschauerinnen und Zuschauer beim Faschingsfinale in Gablingen. Der Umzug dort ist zwar etwas kleiner als die größeren Umzüge in Zusmarshausen oder Deubach. Dafür kamen in Gablingen die liebevoll gestalteten Faschingswagen aus der Umgebung und kleine Fußgruppen wieder mal ganz groß aus.

