Gablingen erhält Klimaschutzprämie für Photovoltaik-Anlage

Bestätigung für Umweltengagement: Die Lechwerke unterstützen die Gemeinde Gablingen mit einer Klimaschutzprämie. Das hat einen Grund.

Mit der "LEW Klimaschutzprämie" unterstützen die Lechwerke (LEW) Kommunen aus der Region bei Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz. Mit der Prämie will LEW auch das Umweltbewusstsein fördern und die Bedeutung energieeffizienter Klimaschutz-Maßnahmen für das öffentliche Leben hervorheben. Warum diesmal die Gemeinde Gablingen in den Genuss der Förderung kommt.

Insgesamt werden für das Jahr 2021 150.000 Euro vergeben, wobei die konkrete Förderhöhe pro Kommune von der Einwohnerzahl und der Gesamtzahl der eingegangenen Anträge abhängt. Auch Gablingen setzt ein Klimaschutzprojekt mit Unterstützung des Gersthofer Energieversorgers um. Die Gemeinde erhält daher eine Prämie in Höhe von 1568 Euro für die Investition einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes der Gablinger Kläranlage.

Knapp 500 Projekte in der Region unterstützt

Die "Klimaschutzprämie" löste in diesem Jahr die bisherige "Energiesparprämie" des Unternehmens ab. Mit dieser haben die Lechwerke seit 2015 mehr als 470 Energiesparprojekte in der Region unterstützt. Dabei wurden Energieeffizienzmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von über 20 Millionen Euro angeschoben.

Mit der neuen "Klimaschutzprämie" wurden nun zum einen die Förderfelder ausgeweitet. Waren bislang in erster Linie konkret sichtbare Maßnahmen, wie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik förderfähig, können sich Kommunen künftig auch mit Maßnahmen zur Visualisierung von Mess- und Prognosewerten für die Prämie bewerben - eine wichtige Grundlage für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. Außerdem hat LEW den Teilnehmerkreis erweitert. Auch Kommunen aus Landkreisen, die ans Gebiet des Energieunternehmens angrenzen, können sich zukünftig beteiligen. Die Fördersumme pro Projekt richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune sowie der Gesamtzahl der eingegangenen Anträge.

Klimaschutz soll nach vorne rücken

"Mit den Neuerungen und der Namensänderung möchten wir den Klimaschutz deutlicher nach vorne rücken. Das passt auch zu unserer Klimaschutzoffensive, die wir 2021 anlässlich unseres 120-jährigen Unternehmensjubiläums gestartet haben", sagt Ulrich Haselbeck aus dem LEW-Kommunalmanagement und Initiator der Klimaschutzprämie. (AZ)

Lesen Sie dazu auch