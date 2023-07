Gablingen

18:53 Uhr

Gablingen kann sich gegen Kiesabbau nicht wehren

Die Abhöranlage des BND in Gablingen verträgt sich nicht mit Windkraft. Für Kiesabbau ist in der Gemeinde aber genügend Platz.

Plus Der Regionalplan hat die Gemeinde im Visier. Für Windräder dagegen ist kein Platz. Das hat auch mit dem BND zu tun. Die Grünen wollten sich damit nicht abfinden.

Von Kathrin Reif

In Deutschland sollen mehr Windräder entstehen – doch die müssen irgendwo gebaut werden. Und zum Bauen braucht es Material, Beton, Kies … der wiederum muss irgendwo abgebaut werden. Und weil es niemand so gut findet, wenn all das vor der eigenen Haustür geschieht, gibt es sogenannte Regionalpläne. Sie werden von staatlicher Seite erstellt und zeigen, welche Gebiete besonders gut geeignet sind, zum Beispiel für Windenergie. Will auf diesen Flächen ein Investor etwas bauen, können die Gemeinden das in der Regel nicht ablehnen.

Der Regionalplan zur Windenergie wird derzeit erstellt. Die Kommunen sind dazu aufgerufen, Flächen auf ihren Gebieten vorzuschlagen. Doch allem Anschein nach ist Gablingen raus aus der Planung. Gemeinderat und Verwaltung starteten bereits positiv in die Erstellung der Vorrangflächen, doch nun hat sie die Stellungnahme des Bundesnachrichtendienstes erreicht. Sie wurde am vergangenen Dienstagabend vorgestellt. Demnach stören Windräder im Umkreis von acht Kilometern die empfindlichen Antennenanlagen, die Funk aus weiter Entfernung empfangen sollen. Auch die Nachbargemeinde Langweid hat aufgrund dieser Stellungnahme ihre Planungen eingestellt. Für die meisten Gemeinderäte ist jetzt klar: Mit einer staatlichen Behörde braucht man sich nicht zu streiten.

