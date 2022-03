Gablingen

vor 32 Min.

Gablingen will bei der Nachverdichtung nicht zu hoch hinaus

Plus Statt eines Mehrfamilienhauses in Lützelburg genehmigt der Gemeinderat drei Reihenhäuser mit einer Höhe von 5,15 Metern. Und ein Turm auf einem Haus ist schon gar nicht möglich.

Von Andreas Alt

Gablingen verfügt im Moment über kein Neubaugebiet. Also wird in den Ortslagen gebaut, derzeit vor allem in Lützelburg. Damit kann es allerdings vielfältige Probleme geben, wie sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zeigte. Dabei wird das Bebauen von Lücken oder der Neu- oder Umbau bestehender Gebäude heute unter dem Begriff "Nachverdichtung" politisch befürwortet, weil damit der Flächenverbrauch gebremst und der Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt wird. Aber oft ist das nicht so einfach.

