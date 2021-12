Gablingens Bürgermeisterin ist jetzt im Elektroauto unterwegs

Plus Zuwachs für den Gablinger Fuhrpark: Jetzt wurde ein Auto für das Rathauspersonal angeschafft. Die Gemeinde sieht darin einige Vorteile.

Künftig elektrisch unterwegs: Vor einigen Tagen nahmen Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf und Geschäftsleiter Roland Wegner das neue Dienstfahrzeug für das Rathausteam in Empfang. Dabei wurde auch an ökologische Aspekte gedacht. Aber es steckt auch mehr dahinter. Und Gablingen ist nicht die einige Gemeinde, die auf mehr E-Mobilität setzt.