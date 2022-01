Gablinger Glasfaserausbau verläuft weiter holprig

Plus Zunächst fanden sich nur zögerlich genügend Interessenten für einen Glasfaserausbau in Gablingen. Diese Hürde ist geschafft. Dennoch gibt's weiter Probleme.

Nicht ganz wie gewünscht verläuft weiterhin der Glasfaserausbau in Gablingen. So hatten sich bei einer Abfrage nur zögerlich Interessenten gemeldet, die sich einen Anschluss legen lassen wollten. 40 Prozent der Haushalte mussten es sein, damit die Deutsche Glasfaser die Leitungen kostenlos verlegt. Diese Hürde wurde nach mehreren Fristverlängerungen geschafft. Doch nun hakt es woanders.