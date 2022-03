Gablinger Grünholderschützen starten wieder voll durch

Plus Eine hochmoderne Schießanlage haben die Gablinger Grünholderschützen. Nach der Corona-Pause soll sie nun wieder voll genutzt werden.

Seit nun fast drei Jahren haben die Gablinger Grünholderschützen jetzt die digitale Schießanlage. Coronabedingt konnte sie bisher nur bedingt genutzt werden. Jetzt startet der Verein wieder mit dem normalen Betrieb. Und es stehen auch schon mehrere Veranstaltungen an.