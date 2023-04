Gablinger Grünholderschützen wählen neues Führungsteam

Mit neuem Vorstandsteam gehen die Gablinger Grünholderschützen in die Zukunft. In der Jahreshauptversammlung ging es aber noch um mehr.

Ein schon fast normales Jahr lag hinter den Grünholderschützen aus Gablingen, wie 1. Schützenmeister Erwin Baur bei der Jahreshauptversammlung betonte. Neben den Wahlen des Vorstandsteams ging es dabei auch um Ehrungen.

Erwin Baur berichtete über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Sportleiter Tobias Rager ging auf die Erfolge ein, ob Landkreismeisterschaft, Gaumeisterschaft oder schwäbische Meisterschaft - die Gablinger waren fast überall vertreten. Beim Rundenwettkampf nahmen diverse Mannschaften teil. Zwar hat es nicht für einen Meistertitel gereicht, es sind aber auch keine Abstiege zu vermelden. Sportliche Erfolge hatte die Nachwuchsabteilung, wie Jugendleiter Jürgen Weislein ausführte. Bei der Ehrung der Jahresmeister bekam Jürgen Weislein Pokal der "Meister aller Klassen" überreicht. Laut Kassierer Alexander Baur soll der Zuschuss der Regierung von Schwaben zum 2019 errichteten elektronischen Schießstand demnächst überwiesen werden.

Gablinger Gerätewart nach zehn Jahren verabschiedet

Erwin Baur und seine Stellvertreterin Margit Link ehrten die Jubilare, bevor es an die Neuwahlen des Vorstands ging. Bis auf Sebastian Meyer, der nach zehn Jahren als Gerätewart aus dem Gremium verabschiedet wurde, traten alle Mitglieder wieder an. Für den Posten des zweiten Gerätewarts wurde mit Alexander Breu erfolgreich ein Ersatz gefunden, er sorgt mit seinen 17 Jahren für eine deutliche Verjüngung des Vorstandsteams.

Bürgermeisterin Karina Ruf erläuterte die Sachlage beim Wasserschaden in der Mehrzweckhalle. Dort sind auch Schützenheim und Schießstand untergebracht. Kurzfristig genüge eine Trocknung. Ruf sicherte dem Vorstand zu, dass er bei allen Planungen einbezogen wird. Diese seien noch am Anfang, speziell auch in Verbindung mit dem neu geplanten Gebäude für Hort und Mittagsbetreuung.

Ehrungen für Treue und für die besten Gablinger Schützen

Sie wurden geehrt: Die silberne Ehrennadel des Vereins für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an Karl-Heinz Bader und Pius Kaiser, die goldene Ehrennadel (35 Jahre) an Karlheinz Mittring sowie Thomas Wittmann und schließlich die goldene Ehrennadel des Bayerischen Sprotschützenbunds (40 Jahre) an Bernhard Jäger.

Die Jahresmeister sind Lukas Einfinger (Lichtgewehr, 59,4 Ringe), Benjamin Behringer (Schüler, 170,4 Ringe), Noah Geissler (Jugend, 334,2 Ringe) Yasmin Reiner (Luftgewehr, weiblich 383,8 Ringe), Jürgen Weislein (Luftgewehr, männlich, 389,8 Ringe) sowie Tobias Schuster (Luftpistole, 366,4 Ringe). Meister aller Klassen sind Jürgen Weislein (389,8), Yasmin Reiner (383,8) und Dieter Probst (379,0). (brr)