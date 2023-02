Gablinger kämpft sich nach Schicksalsschlag zurück ins Leben

Plus Nach einem schweren Unfall ist unklar, ob Martin Zimmermann wieder laufen können wird. Heute führt er zusammen mit seiner Frau die Hofmetzgerei in Gablingen.

Martin Zimmermann ist ein Gefühlsmensch, wie er selbst über sich sagt. Entscheidungen trifft er eher aus dem Bauch, nicht aus dem Kopf. Das gilt auch für eine Entscheidung, die sein Leben vor einigen Jahren auf den Kopf gestellt hat. Er ist damals 20 Jahre alt und arbeitet bei einem großen Augsburger Unternehmen als Elektroniker, als er Lena Zimmermann kennenlernt, seine heutige Frau. Deren Vater ist kurz zuvor überraschend verstorben. Es ist lange unklar, wie es mit dem elterlichen Hof weitergeht.