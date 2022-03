Der Kindergarten geht für Gablingen weiter ins Geld

Plus Neue Schulden nimmt die Gemeinde Gablingen in diesem Jahr auf. Dennoch muss man sich nicht einschränken. Womit das zusammenhängt.

Am Haushalt für das laufende Jahr gefällt jeder Fraktion im Gemeinderat etwas anderes. Bei der Verabschiedung ergab das dann eine einstimmige Zustimmung. Zwar werden im während des Jahres neue Schulden in Höhe von einer Million aufgenommen. Doch das verringere den finanziellen Spielraum der Gemeinde nicht, erklärte geschäftsleitender Beamter und Kämmerer Roland Wegner. Er nannte dafür auch eine Ursache.