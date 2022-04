Gablinger Schützen erleben eine Überraschung bei der Königskür

Jeder Schützenverein kürt einmal jährlich seine Könige. Beim Königsschießen der Grünholder in Gablingen gab's diesmal eine Überraschung.

Nach zwei Jahren Coronapause haben die Grünholderschützen aus Gablingen wieder neue Könige. Wie immer zwischen Aschermittwoch und Palmsonntag konnte jeder im Verein sein Glück probieren. Der Modus wurde leicht geändert, da zum ersten Mal die Könige auf der neuen elektronischen Anlage ausgeschossen wurden. Und es gab in diesem Jahr auch eine echte Überraschung.

Man schoss weiterhin auf normale Scheiben, die Ergebnisanzeige war aber komplett ausgeblendet. Der neue Modus sorgte dann auch am Abend der Proklamation für Spannung. Wurden in den Jahren zuvor schon einige Kandidaten aufgrund von "Augenauswertung" identifiziert, blieb diesmal alles absolut offen.

Gablinger Vorsitzender der Grünholderschützen kostet Spannung aus

Und so reizte Vorsitzender Erwin Baur den Spannungsbogen etwas kräftiger als sonst aus. Platz drei beim Nachwuchs belegte Florian Deisenhofer mit einem 68 Teiler, auf zwei folgt Benjamin Behringer mit einem 60 Teiler und die Königswürde geht, zum dritten und wohl letzten Mal an Johannes Scherer, der mit einem 38 Teiler aufwarten konnte. Nächstes Jahr tritt er dann bei den Großen an.

In der Schützenklasse ging Platz drei an Tobias Schuster mit einem 113 Teiler, womit die erste Kurzwaffe schon in den Rängen wäre. Platz zwei erreichte Alexander Baur mit dem Gewehr und einem 22 Teiler. Spannend wurde es dann so richtig - und Erwin Baur kostete die Stimmung aus. Groß war die Überraschung, als dann mit Reinhard Breu ein weiterer Pistolenschütze als König ausgerufen wurde. Ein 6.9 Teiler brachte nach über 30 Jahren erfolgloser Versuche die Kette endlich zum Schriftführer des Vereins. (brr)