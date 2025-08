Gablinger Wühlmäuse basteln beim Sommerfest geheimnisvolle Waldgeister

Das Sommerfest der Wühlmausgruppe fand auch in diesem Jahr wieder in der Natur statt. Es war ein Highlight für Groß und Klein im Veranstaltungskalender des Gablinger Gartenbauvereins. Nach einer Wanderung zur Brettlhütte am Rosshimmel konnten alle ein leckeres Picknick genießen. Die Kinder hatten beim Spaziergang viel Spaß mit dem Sammeln von bunten Blüten, Blumen und Blättern. Mit den gesammelten Schätzen wurden geheimnisvolle Waldgeister aus Salzteig geformt. Dabei bewiesen die Kinder viel Kreativität und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Das Treffen war eine tolle Gelegenheit, Wald und Natur zu erleben und gemeinsame Zeit zu verbringen. Das nächste Treffen ist im September geplant. Neue kleine Garten- und Natur-Abenteurer können sich gerne anschließen. Auch Jugendliche und Erwachsene, die aktiv die Treffen mitgestalten möchten, sind herzlich willkommen. Interessierte wenden sich telefonisch an die Leiterinnen Nadine Lindemeir (0176/63156555) oder Julia Bronner (0173/8321971). (AZ)

