Gartenbauverein Gablingen ernennt Michael Wunderle zum Ehrenmitglied

Aus Mangel an Nachfolgern bleibt der Gablinger Gartenbauvereins-Vorsitzende Josef Fink im Amt. Damit wurde der Verein gerettet. Doch es gab auch Erfreuliches.

Führungswechsel auf Raten beim Gartenbauverein Gablingen: Aus Altersgründen wollten der Vorsitzende Josef Fink und seine Stellvertreterin Marianne Bahr nicht mehr kandidieren. Es fanden sich aber leider keine Nachfolgekandidaten/-innen. Um eine Auflösung des Vereins zu vermeiden, erklärten sich beide bereit, für ein Jahr nochmals das Amt zu übernehmen. Aber es gab bei der Jahreshauptversammlung auch gute Nachrichten.

Der neu gewählte Beisitzer Robert Mayer wies auf die Bedeutung der Gartenbauvereine hin, auch aufgrund der Klimaveränderungen: „Eine Vereinsauflösung kann nicht das Ziel sein. Ganz im Gegenteil: Solche Vereine werden in Zukunft immer wichtiger sein.“

Neben den bisherigen Beisitzern Esther Maurer, Ruth Strohmeier, Gaby Weyrich und Markus Zimmermann wurden neu gewählt: Wilhelm Meir, Robert Mayer und Dieter Pfeiffenberger. Dieses Gremium möchte einen großen Teil der Vorstandsaufgaben unter sich aufteilen. Dazu besteht die Hoffnung, dass in einem Jahr der Vorsitz neu besetzt werden kann. Aus Altersgründen hat der Kassierer Friedrich Lingohr sein Amt aufgegeben und Janette Lemke als Nachfolgerin gefunden. Als Schriftführerin ist weiterhin Christine Heidenreich für den Verein tätig.

Lob für vielfältige Aktivitäten der Gablinger Gartler

Bürgermeisterin Karina Ruf und Josefa Zwerger vom Kreisverband Augsburg-Land dankten für die vielfältigen Aktivitäten und lobten besonders das Engagement von Josef Fink. Ein Höhepunkt war die Ernennung von Michael Wunderle zum Ehrenmitglied. Fast 25 Jahre war er Beisitzer und half bei vielen Aktivitäten. Geehrt wurde auch Josef Fink mit der Ehrennadel in Silber vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege. Er ist 15 Jahre Vorsitzender in Gablingen. Außerdem wurden geehrt: für 40 Jahre Mitgliedschaft Pius Kaiser und Karl-Heinz Hutner, 25 Jahre Angelika Weber sowie für 15 Jahre Rosmarie Bien und Roland Mayer. Markus Mussnig wurde als Gerätewart verabschiedet. Er gehört dem Verein seit 1987 an. Nachfolger wurde Bruno Maurer.

Josef Fink wies auf viele Vereinsaktivitäten hin, wie Baumschnittkurs, Pflanzentauschbörse, Waldgottesdienst zusammen mit dem Gablinger Musikverein und die Teilnahme an der Dorfweihnacht. Auch die Kindergruppe „Wühlmäuse“ war wieder sehr aktiv. Tatkräftige Unterstützung bei den Wühlmäuse-Unternehmungen erhält Josef Fink von Sophie Härtl, Anneliese Trettwer und Friedrich Lingohr. (AZ)