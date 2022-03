Gemeinderäte fordern mehr Tempo für Supermarkt in Gablingen

Plus Ein halbes Jahr müssen die Gablinger bereits ohne einen Lebensmittelmarkt im Ort leben. Nun fordern Gemeinderäte mehr Tempo bei der Suche nach einem neuen Markt.

Wann bekommt Gablingen wieder einen Lebensmittelmarkt? Im Jahr 2021 hätte die Edeka-Filiale in Gablingen – einst von der Firma Tengelmann eröffnet und betrieben – ihr 25. Jubiläum gehabt. Die Firma Edeka übernahm den Laden im Jahr 2017 nach der Pleite des Tengelmann-Konzerns. Ende September wurde diese Filiale allerdings dichtgemacht. Seitdem geht hinter verschlossenen Türen der Kampf um einen Nahversorger weiter. Nun fordern Gemeinderäte, dass bei der Suche nach einer Lösung mehr Geschwindigkeit an den Tag gelegt wird.