Gemeinsame Lehr- und Besichtigungsfahrt der Gartenbauvereine Gablingen, Lützelburg und Batzenhofen

Eine gemeinsame Lehr- und Besichtigungsfahrt führten die Gartenbauvereine aus Gablingen, Lützelburg und Batzenhofen gemeinsam durch. Sie führte zu drei spannenden Stationen und bot Informationen rund um Gartenbau, Bienenhaltung und Klosterkultur. In den Weihenstephaner Gärten berichtete Katrin Kell über aktuelle und klimaresistente Gemüsesorten, die sich besonders gut für den Anbau in regionalen Kleingartenanlagen eignen. Nach dem Vortrag gab es eine Stärkung im Bräustüble. Die Gruppe nutzte die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung mit anderen Gartenfreunden.

Wie kommt der Honig ins Glas?

Die zweite Station war der Bienenhof Pausch in Unterpfaffenhofen. Dort erfuhren die Besucher, wie Honig vom Bienenvolk ins Glas gelangt und welche Arbeitsschritte dabei eine Rolle spielen. Außerdem konnte die hofeigene Obstplantage besichtigt werden. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke, welchen Weg das Obst bei der Verarbeitung über den Gärkeller bis hin zur Destillerie nimmt. Natürlich konnten die Produkte auch getestet werden. Und mancher nahm einen guten Tropfen nach Hause mit. Zum Abschluss führte der Weg ins Kloster Scheyern, wo nach einer Stärkung in der Klosterwirtschaft Josef Wetzstein Wissenswertes zur Geschichte, Architektur und religiös-kulturellen Bedeutung dieses Ortes lieferte.

