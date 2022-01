Gablingen

06:15 Uhr

Geplantes Seniorenzentrum in Gablingen löst Zoff im Gemeinderat aus

Plus Kommt ein Seniorenzentrum in die Gablinger Ortsmitte? Dies wird gerade diskutiert. Warum ein Flugblatt der CSU dazu für Ärger im Gemeinderat sorgte.

Von Andreas Alt

Anfang des Jahres hat der CSU-Ortsverband in der Gemeinde ein Flugblatt verteilt. In dem Flyer wird laut Thomas Wittmann (CSM) behauptet, es herrsche Einigkeit über den Bau eines Seniorenzentrums in der Ortsmitte. Dabei habe Bürgermeisterin Karina Ruf (die auch CSU-Vorsitzende ist) erst am Jahresende die Gemeinderäte gefragt, wie sie zu den Plänen des möglichen Betreibers stehen. Das Flugblatt hatte nun ein Nachspiel im Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

