Glasfaser-Ausbau in Gablingen steht vor dem Abschluss

Bald gibt es in Gablingen überall schnelles Internet: Die Glasfaseranschlüsse sind in Kürze fertig verlegt.

Die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau von Deutsche Glasfaser und M-net in Gablingen wurden abgeschlossen. „Beim Glasfaserausbau in Gablingen biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. In Kürze sind alle Kundinnen und Kunden an das Hochgeschwindigkeitsinternet angebunden“, sagt Cihat Sen, Projektmanager von Deutsche Glasfaser. Ungefähr 430 Kundinnen und Kunden von Deutsche Glasfaser und M-net haben nach Unternehmensangaben bereits ihren Glasfaseranschluss. Die weiteren Hausanschlüsse werden nun nach und nach verlegt und aktiviert. In den kommenden Wochen werden auch die restlichen Baumaßnahmen beendet und alle Oberflächen wiederhergestellt. Dann können alle Gehwege und Straßen von der Gemeinde abschließend abgenommen werden. (AZ)