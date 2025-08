Grünholderschützen beenden ihre diesjährige Saison

Wieder war eine Saison beendet und wieder hatten sich die Grünholderschützen dafür einen schönen, regnerischen Tag für ihre Abschlussfeier „ausgesucht“. Was aber nichts ausmachte, denn: am Multifunktionsplatz, an dem seit einigen Jahren gefeiert wird, gibt es ja einen Unterstand. Dazu wurden ein paar Pavillons gestellt und fertig war die Partymeile. Zu feiern gab es einiges. Die erste Luftgewehrmannschaft wurde Meister in der Bezirksoberliga und ist in die Schwabenliga aufgestiegen. Auch eine neue Serie Vereins-T-Shirts wurden eingeweiht. Dafür werden noch Sponsoren gesucht. Den Anfang machte vor einigen Jahren Stefan Baur. Diesmal war Markus Dehner von Dehner Stahl&Metallhandel aus Augsburg neuer Sponsor. Er bekam zum Dank ein Foto von „seinen“ T-Shirts mit ihren neuen Besitzern überreicht. Bei Bier, Gablburgern und Bratwürsten wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Bilder gibt es auch auf der Homepage des Vereins und in seinem Instagram-Auftritt.

