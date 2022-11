Heizt Gablingen Siedlung künftig mit Holz oder Sonne?

Plus Der Gablinger Ortsteil Siedlung soll nach dem Beschluss des Gemeinderats ein Nahwärmenetz bekommen. Offen ist, welches. Am Nikolaustag soll die Entscheidung fallen.

Regional erzeugte Energie zum möglichst günstigen Preis wollen vor dem Hintergrund explodierender Preise fossiler Energieträger viele nutzen. In Gablingen-Siedlung soll diese Idee Wirklichkeit werden. Auslöser ist dort ein Neubaugebiet. Doch welcher Energieträger kommt dort zum Zug?