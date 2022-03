In Gablingen wird Glasfaser gleich zweimal verlegt

Plus Deutsche Glasfaser und Telekom wollen jeweils eigene Leitungen verlegen. Deshalb wird es nun umso mehr Arbeiten an den Straßen und Gehwege geben.

Die Situation, in der die Gemeinde beim Glasfaserausbau steckt, dürfte es bundesweit nicht allzu oft geben: Gleich zwei Telekommunikationskonzerne wetteifern um das Projekt und werden nach Lage der Dinge wohl jeweils ein eigenes Netz legen. Der Gemeinderat wurde nun über den Stand der Dinge informiert, denn nun verdoppeln sich auch die Bauarbeiten.