Jahresrückblick: Gablingen verliert seinen Supermarkt

Die Schließung des Edeka-Marktes Ende September erregte in diesem Jahr die meiste Aufmerksamkeit in Gablingen. Doch es tat sich noch manches andere.

Tiefe Bestürzung löste in Gablingen Ende September die Schließung des Supermarkts am Ortseingang aus. Noch immer gibt's keine Ersatzlösung. Doch es tat sich auch anderes in der Gemeinde.

Das bestimmende Thema in der Gemeinde Gablingen in diesem Jahr war die Schließung des Supermarkts Ende September. Das Unternehmen Edeka, das den einzigen Komplettversorger in der Gemeinde 2017 nach der Tengelmann-Pleite übernommen hatte, wollte einen modernen Nahversorger. Seitdem geht hinter verschlossenen Türen der Kampf um einen Nachfolger weiter. Schon im Mai hatte der Gemeinderat einen Bauantrag für einen größeren Supermarkt auf dem Nachbargrundstück grundsätzlich befürwortet. Bürgermeisterin Karina Ruf, die in den Verhandlungen zwischen Edeka und dem Grundstückseigner vermittelt, erklärte: "Das Unternehmen will weiter in Gablingen bleiben."

Wie geht's mit der Staatsstraße 2036 bei Gablingen weiter?

Nach wie vor umstritten ist der geplante Ausbau der Staatsstraße 2036 zwischen Gablingen-Holzhausen und Heretsried. Gablingen lehnt die bisher geplante Trasse wegen zu großer Eingriffe in die Landschaft ab. Außerdem wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung gefordert, damit die Autos nicht ungebremst in die Gemeinde einfahren. "Das Staatliche Bauamt Augsburg arbeitet einen neuen Entwurf aus, den es den betroffenen Gemeinden noch vor der Planfeststellung zeigen will. Wir haben ihn aber bisher noch nicht gesehen", so Karina Ruf.

