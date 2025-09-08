Kinder bauen Wichteldorf im Gablinger Wald

Beim diesjährigen Ferienprogramm hat der Gartenbauverein Gablingen rund 35 Kindern ein ganz besonderes Erlebnis geboten. In einem kreativen Gemeinschaftsprojekt entstand mitten im Wald ein liebevoll gestaltetes Wichteldorf. Aufgeteilt in verschiedene Teams arbeiteten die Kinder Hand in Hand. Die kleinen Sammler, Baumeister und Kreativen erschufen dabei eine Fantasiewelt aus Naturmaterialien. Neben einer Kirche, einer Schule und einem Dorfplatz gibt es zahlreiche weitere Stationen zu entdecken, die Besucher zum Verweilen und Träumen einladen.

Verzaubern lassen und mitgestalten

Das Besondere an diesem Projekt: Das Wichteldorf darf weitergebaut werden. Vor Ort stehen „Baumaterialien“ bereit, die zum Mitgestalten anregen. Allerdings sollten ausschließlich verrottbare Naturmaterialien verwendet und auf Plastik oder andere nicht-natürliche Stoffe verzichtet werden – ganz im Sinne des nachhaltigen und umweltfreundlichen Konzepts dieses Projekts. Darum bittet der Gartenbauverein und dankt allen Mitwirkenden, insbesondere der Familie Josef Schuster, die den Platz im Wald zur Verfügung gestellt hat.

Wer das Wichteldorf besuchen und sich von der Kreativität der kleinen Baumeister verzaubern lassen möchte oder auch selbst weiterbauen möchte, findet es im Gablinger Wald. Der Weg führt entlang der Holzgasse, am Wasserhäuschen rechts und nach 50 Metern links in den Wald.

