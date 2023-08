Gablingen

26-Jähriger wird wegen krimineller Geschäfte in der JVA Gablingen verurteilt

Plus Das Amtsgericht verurteilt einen Gefangenen wegen Beihilfe zur Bestechung eines Justizbeamten in der JVA Gablingen. Der Prozess gibt Einblick in ein kriminelles System im Gefängnis.

Von Michael Siegel

Zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ist ein 26-jähriger Häftling aus Berlin vor dem Augsburger Amtsgericht verurteilt worden. Er soll einem Justizbeamten (27) aus dem Gablinger Gefängnis bei einer Bestechung geholfen haben. Am Heiligen Abend 2021 war abgesprochen worden, einem ehemaligen Mitgefangenen des Angeklagten über den 27-jährigen Justizbeamten Kokain, ein Handy-Ladekabel und eine SIM-Karte ins Gefängnis zu liefern – für Häftlinge in der Regel und im vorliegenden Fall alles verboten. Die wichtigsten Erkenntnisse in dem Verfahren stammten aus der Überwachung von Telefonen, nachdem sich die Beteiligten wenig aussagefreudig erwiesen hatten.

Justizbeamter der JVA Gablingen wurde zu Gefängnisstrafe verurteilt

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Justizbeamter derart daneben langt, dass er zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt wird. So widerfuhr es jenem 27-Jährigen, der in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Gablingen gearbeitet hatte und der dort einen regen Handel mit Mobiltelefonen und Betäubungsmitteln für Gefangene betrieben hatte.

