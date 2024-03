Gablingen

vor 31 Min.

Ein Kuhstall voller Steinchen: Dieser Mann ist beruflich "Lego-Investor"

Daniel Mühlberger präsentiert einige seiner Lego-Sets in seinem Lager in Gablingen.

Plus Daniel Mühlberger investiert hauptberuflich in Lego. Inzwischen hat der 35-Jährige in Gablingen einen ganzen Kuhstall voll mit wertvollen Klemmbausteinen.

Von Jonathan Lübbers

Worin legen Sie Ihr Geld an? Gold, Aktien - oder vielleicht Lego? Daniel Mühlberger tut genau das. Seit 2018 investiert er in die Klemmbausteine. Inzwischen ist aus einer kleinen Nebentätigkeit sein Beruf entstanden. Lohnt sich das?

Alter Kuhstall in Gablingen ist gefüllt mit Lego-Sets

Meterlange Regalreihen gefüllt mit Lego-Sets türmen sich mitten in Gablingen auf. Was vor ein paar Jahren noch ein Kuhstall war, ist inzwischen die Lagerhalle des Lego-Verkäufers Mühlberger. Etwa 800 bis 900 verschiedene Modelle werden hier aufbewahrt. Von einigen Sets hat Mühlberger 30 Mal das gleiche Modell auf Lager. "Da kommt einiges zusammen", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen