Kurios: "Subventionsbetrug" entpuppt sich als Wasserschaden

Eine von Staat und Europäischer Union geförderte E-Ladesäule in Gablingen ist nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen. Das wirft Fragen auf.

Man kann sich vorstellen, dass der Mann mit seinem Elektrofahrrad unterwegs war und es an einer Ladestation vor dem Gablinger Rathaus mit neuer Energie versorgen wollte. Er stellte jedoch enttäuscht fest, dass sich dort gar kein E-Bike anschließen lässt. Dabei findet sich an der Station unübersehbar der Hinweis, dass sie vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert wurde. Das ließ den Radler misstrauisch werden: Hatte die Gemeinde etwa Zuschüsse kassiert, ohne die Ladestation je in Betrieb zu nehmen? Das riecht doch nach "Subventionsbetrug". Darauf schob er mutmaßlich sein Rad verärgert nach Hause und schaltete unsere Redaktion ein. Aufklärung war gefragt.

E-Bike-Ladestation vom Strom abgehängt

Die kommt jetzt von Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf. Nach ihren Worten war die Ladestation sehr wohl in Betrieb - bis kürzlich im Keller der Gemeindeverwaltung ein Wasserschaden auftrat. Der muss nun behoben werden, und zu diesem Zweck wurde die Station vom Strom abgehängt. Sobald der Keller wieder abgedichtet ist, so versprach sie, könnten E-Bike-Fahrer ihre Drahtesel auch wieder am Rathaus aufladen.