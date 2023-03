Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf kandidiert für den Bezirkstag

Die CSU im Stimmkreis Dillingen/Augsburg Land Nord nominiert Karina Ruf für die Liste und den amtierenden Bezirksrat Johann Popp als Direktkandidaten.

Ein Duo kandidiert für die CSU im Stimmkreis Dillingen/ Augsburg Land Nord für den Bezirkstag, der mit dem Landtag am 8. Oktober gewählt wird. Das beschlossen die Delegierten der Partei jetzt bei einer Versammlung im Gundelfinger Stadtteil Echenbrunn.

Für die Erststimme bewirbt sich nun zum dritten Mal der Wertinger Bezirksrat Johann Popp, Vizepräsident des Landgerichts und zugleich Fraktionsvorsitzender im schwäbischen Gremium. Für die Zweitstimme empfahlen die Delegierten Karina Ruf, Erste Bürgermeisterin in Gablingen und Mitglied des Kreistages in Augsburg. Ruf erhielt von den Delegierten eine einstimmige Empfehlung, Popp kam auf 97,6 Prozent der Stimmen. Die Abstimmung war geheim.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen Bezirksthemen, zu denen der amtierende direkt gewählte Bezirksrat Popp sowie Bezirkstagspräsident Martin Sailer referierten.

Der Haushalt des Bezirks steige auch in diesem Jahr stark an, sagte Sailer zu Beginn seiner Ausführungen. 2018 habe der Etat noch 787 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt umfasst, 2023 werde er auf gut 950 Millionen Euro steigen. Den Löwenanteil von 95 Prozent verschlingen dabei die Ausgaben im sozialen Bereich. Dabei ginge mehr in die Regionen zurück, als von dort an Bezirksumlage hereinkomme. „Wir haben ‚25.000 Kunden’ in Schwaben“, so Sailer, „Menschen, denen wir Gehör, ein Gesicht, Perspektiven und Möglichkeiten zur Teilhabe geben.“ (AZ)