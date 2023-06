Freilichtbühne Lützelburg bietet Turbulenzen am toten Gleis

"Gleisgeisterei" heißt das Stück der Theaterabteilung, das am Mittwochabend in Lützelburg erstmals über die Bühne ging.

Michaela Meir, selbst seit vielen Jahren leidenschaftliche Theaterspielerin, freut sich sehr, „dass wir nach drei Jahren endlich wieder ein Stück auf unserer Freilichtbühne in Lützelburg aufführen dürfen“. In diesem Jahr steht die Komödie „Gleisgeisterei“ von Ralph Wallner auf dem Spielplan der Theaterabteilung des TSV Lützelburg.

Alle neun Darstellerinnen und Darsteller sind mit Leidenschaft dabei. Und da rührt sich auch etwas auf der liebevoll gestalteten Bühne. Ein verlassener, ja beinahe verkommener Bahnhof im Ort "Achsweidgabelburgmuttershausen", an dem seltsame Gestalten aufeinandertreffen. Aber beginnen wir der Reihe nach.

Beim Lützelburger Theaterstück geht es um die zweite Chance im Leben

Wer hätte sie nicht gerne – die zweite Chance in seinem Leben? Das denkt sich auch Standl-Hans, Besitzer eines Bahnhofskiosks an einem stillgelegten Landbahnhof. In dieser Rolle glänzt Andreas Winter – leise, aber auch energisch, wenn es sein muss. Hätte er vor drei Jahren „seiner“ Mona seine Liebe eingestanden, dann wäre alles anders gekommen, dann hätte sie nicht den konfusen Bürgermeister geheiratet.

Am verwaisten Bahngleis geht es trotz totem Gleis turbulent zu. Schräge Ortsbewohner, einsame Herzen und Landstreicher lassen Hans nicht zur Ruhe kommen. Da taucht auch noch zu allem Überfluss ein gewisser Giacomo auf – halb Schwabe und halb Italiener – der das Leben von Hans und so manch anderem gehörig durcheinanderwirbeln wird. Und ruckzuck wird ein wenig an der Uhr gedreht.

Spielleiter Markus Drechsler, der stolz auf alle Darstellenden ist, traf mit der Auswahl des Stückes den Geschmack des Publikums, das viel Beifall spendete. Die heitere Aufführung rund um einen Kioskbesitzer an einem verlassenen Bahnsteig hat so manche Überraschung zu bieten. Nach Irrungen und Wirrungen, einigen äußerst vergnüglichen Zeitsprüngen und lehrreichen Erfahrungen fügt sich zum Schluss für alle Beteiligten alles zum Besten.

Das sind die Darsteller in Lützelburg

Die Komödie von Ralph Wallner ist weit mehr als eine Abfolge von Gags, von aneinandergereihten Wortwitzen und turbulenten Szenen. Der Autor schrieb eine Geschichte, die dem Zuschauer Vergnügen bereitet und zugleich tiefe Wahrheiten vermittelt. So mancher Zuschauer wird ins Nachdenken und Grübeln gekommen sein. Für die Zuschauer ist das Stück erbauend, für die Darsteller herausfordernd. Josef Braun spielt einen Giacomo da Capo so täuschend echt, dass man ihm den Italiener gerne abnimmt. Mit Charme und in deutsch-italienischem Dialekt – einfach herrlich. Der Standl-Hans wird gekonnt von Andreas Winter inszeniert. Anita Reinermann verkörpert Mona, die frühere große Liebe des Standl-Hans, jetzige Bürgermeistersgattin, die nicht backen kann und immer wieder am Bahnhofskiosk einkauft. Ihren Mann spielt Jürgen Kretzinger, der witzig und pointiert den chaotisch wirkenden Rathauschef des Ortes "Achsweidgabelburgmuttershausen" darstellt.

lützelburg Gekonnt schlüpft Josef Braun in seine Rolle als „Gleisgeist“ auf der Freilichtbühne in Lützelburg. Foto: Rosmarie Gumpp

Silke Haarmann ist die Ursl Summwiesler, eine Zugezogene, deren Vorname sich kaum einer merken kann. Jasmin Kiendl und Johannes Christi spielen überzeugend das Schnaps liebende Landstreicherpärchen, das sich zu gerne auf dem ominösen Bahnhof einfindet. Die temperamentvolle Rolle der Brunhilde Bremsbichler ist Katharina Müller auf den Leib geschrieben. Das „Radieserl-Reserl“ ist doppelt besetzt und wird von Monika Erdhofer und Michaela Meir liebevoll dargestellt.

Aufführungstermine des Stücks "Gleisgeisterei" in Lützelburg

info: Das Stück „Gleisgeisterei“ kann auf der Freilichtbühne in Lützelburg an folgenden Terminen besucht werden: Freitag, 30. 06. 2023 um 20.30 Uhr, Samstag, 01. 07. 2023 um 20.30 Uhr, Mittwoch, 05. 07. 2023 um 20.30 Uhr, Freitag, 07. 07. 2023 um 20.30 Uhr und am Sonntag, 09. 07. 2023 allerdings bereits ab 16.30 Uhr.