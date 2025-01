In Gablingen, Holzhausen und durch die Gablingen-Siedlung zogen 61 Königinnen und Könige mit ihren Begleitern von Haus zu Haus und verteilten Gottes Segen. Die 19 Gruppen sammelten insgesamt 8100 Euro an Spenden für Kinder in Not.

