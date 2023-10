Mehrere Einbrüche in Gablingen - Polizei sucht Zeugen

In Gablingen ist am Wochenende sowohl in eine Metzgerei als auch in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Gleich zweimal schlugen Einbrecher am Wochenende in Gablingen zu. Wie die Polizei berichtet, drangen in der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstag, 6 Uhr, Unbekannte gewaltsam in eine Metzgerei in der Angerstraße ein. Sie entwendeten dort Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, also etwa 500 Euro.

Der zweite Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, berichten die Beamten. Diesmal verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Auch dort klauten sie Bargeld. Im Bericht der Polizei ist die Rede von einem unteren fünfstelligen Betrag, also mindestens 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen. (kinp)