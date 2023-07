Minimarkt Gablingen soll so schnell wie möglich kommen

Für Gablingen ist die Nahversorgung ein wichtiges Thema. Die Mehrheit stimmte für einen Startschuss mit einem Minimarkt. Das hat Auswirkungen aufs Ortszentrum.

Schnelligkeit - darum geht es den Mitgliedern von Freien Wählern, CSM, SPD und Grünen in dem Antrag, den sie in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend in Gablingen stellten. Die Fraktionen wollen, dass die Verwaltung beim Thema Nahversorgung endlich aktiv wird und eine Ausschreibung für einen Minimarkt im Ortszentrum startet - statt auf Antwort von Interessenten zu warten. Denn: Auch zum Thema Edeka gibt es noch nichts Konkretes zu berichten. Bürgermeisterin Karina Ruf verkündete optimistisch, dass die Verhandlungen weiterhin positiv verlaufen. Doch, wer das schnell im Kopf überschlägt, merkt, dass selbst bei erfolgreichem Vertragsabschluss die Eröffnung eines Supermarkts auf dem verlassenen Areal am Ortseingang noch in weiter Ferne liegt.

Daher halten die Antragsteller an ihrem Plan fest: Gesucht wird demnach ein Minimarkt mit 50 bis 100 Quadratmetern, Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, 5 bis 22 Uhr, sowie sonntags, 8 bis 20 Uhr und einer Mindestlaufzeit von drei Jahren. Wenn sich ein Anbieter findet, müsste die Gemeinde nach wie vor den Untergrund am Ortszentrum aufarbeiten. Auch ein Stromanschluss müsste gelegt werden, aber den - da sind sich die meisten einig - bräuchte es für Feiern in der Ortsmitte sowieso.

Bürgermeisterin will ganzheitliches Konzept für Ortszentrum

Für Freie Wähler, CSM, SPD und Grüne ist diese Ausschreibung die Idee, um zu verhindern, dass die Gemeinde an dieser Stelle verbotenerweise einen bestimmten wirtschaftlichen Betrieb fördern würde. Die Vertreter stimmten für diesen Startschuss und stellten damit die Mehrheit. Doch die übrigen Fraktionen konnten sich dennoch nicht anschließen. Die Bürgermeisterin würde für das Ortszentrum lieber ein ganzheitliches Konzept planen. Während einer Klausurtagung wurden unter den Parteien schon Ideen ausgearbeitet. In Gablingens Mitte soll demnach wieder ein Begegnungsplatz entstehen, der zum Verweilen einlädt und auf dem auch Feste stattfinden können. Sogar ein Seniorenzentrum ist vorgesehen.

Genaueres soll bei der Bürgerversammlung am heutigen Montag, 17. Juli, präsentiert werden.

