Gablingen

Mit Deo-Creme aus der Dose will eine Gablingerin unangenehme Gerüche vertreiben

Im Haus ihrer Eltern in Gablingen stellt Melanie Zeitlmair-Lang ihre Naturkosmetik her. Mit Deo-Creme hat sie begonnen.

Plus Online sowie auf Märkten, in Bioläden und in Unverpacktläden gibt es die kleinen runden Weißblechdöschen zu kaufen. Was die Deo-Creme aus Gablingen von anderen unterscheidet.

Von Steffi Brand

Melanie Zeitlmair-Lang bezeichnet ihr Unternehmen unter dem Markenlabel Pure Soul als „Corona-Baby“. Zwar hat sie schon lange vor dem Ausbruch der Pandemie angefangen, Rezepturen für Deo-Creme zusammenzumischen, doch erst als Freunde und Bekannte sie ermutigten, dass ihre Naturkosmetik größere Kreise ziehen sollte, wagte die heute 43-Jährige den Sprung in die Selbstständigkeit. Ihre erste Deo-Creme kreierte sie mit einer wahrlich einfachen Grundintention: Ein Deo ohne unnütze Inhaltsstoffe, das wirkt, wollte sie kreieren. Mit den natürlichen Deos, die Melanie Zeitlmair-Lang zuvor selbst genutzt hatte, war sie einfach nicht zufrieden: „Entweder die Kleidung hat schnell gemüffelt oder die Deos hatten viele unnütze Inhaltsstoffe.“

So kam es zur Idee der Deo-Creme

Ein Rezept aus dem Internet sei der Ursprung ihrer ersten eigenen Deo-Creme gewesen, verrät sie, allerdings hat sie zunächst den Rotstift angesetzt, um die Liste der Inhaltsstoffe auf das Wesentliche zu reduzieren. Natron zum Neutralisieren der Gerüche, Sheabutter, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, und Arganöl zur Pflege sowie Kokosöl für die cremige Konsistenz sind nun die Grundbestandteile ihrer Deo-Creme. Melanie Zeitlmair-Lang nutzt diese biologisch angebauten Inhaltsstoffe als Grundlage ihrer Deo-Creme. Je nach Duftrichtung gibt sie dann ätherische Öle hinzu.

